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15 марта, 19:03 • 113295 просмотра

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В Госпродпотребслужбе предложили бороться со скрытой рекламой алкоголя повышением штрафов

В Госпродпотребслужбе предложили бороться со скрытой рекламой алкоголя повышением штрафов

Киев • УНН

 • 6047 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Со скрытой рекламой алкоголя надо бороться увеличением штрафов. Об этом заявила и.о. обязанностей председателя Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Если бы на бизнес накладывали большие штрафы, то эту проблему не пришлось бы решать десятилетиями, потому что производители понимали серьезность наказания. В то же время, нужна решительная позиция руководства каналов: они должны иметь внутренний стержень, они должны говорить, что не будут брать скрытую рекламу алкоголя ", - отметила Л.Стиренко.

Л.Стиренко также добавила, что решение таких проблем современного украинского общества, как скрытая реклама и спонсорство производителей алкогольных напитков в аудиовизуальных медиа, должно решаться в нескольких плоскостях. Об этом заявила временно исполняющая обязанности Председателя  Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко

Напомним, с 22 версеня 2016 года на Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время.

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