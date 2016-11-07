В Госпродпотребслужбе предложили бороться со скрытой рекламой алкоголя повышением штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Со скрытой рекламой алкоголя надо бороться увеличением штрафов. Об этом заявила и.о. обязанностей председателя Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"Если бы на бизнес накладывали большие штрафы, то эту проблему не пришлось бы решать десятилетиями, потому что производители понимали серьезность наказания. В то же время, нужна решительная позиция руководства каналов: они должны иметь внутренний стержень, они должны говорить, что не будут брать скрытую рекламу алкоголя ", - отметила Л.Стиренко.
Л.Стиренко также добавила, что решение таких проблем современного украинского общества, как скрытая реклама и спонсорство производителей алкогольных напитков в аудиовизуальных медиа, должно решаться в нескольких плоскостях. Об этом заявила временно исполняющая обязанности Председателя Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко
Напомним, с 22 версеня 2016 года на Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время.