В Госпродпотребслужбе предложили бороться со скрытой рекламой алкоголя повышением штрафов

"Если бы на бизнес накладывали большие штрафы, то эту проблему не пришлось бы решать десятилетиями, потому что производители понимали серьезность наказания. В то же время, нужна решительная позиция руководства каналов: они должны иметь внутренний стержень, они должны говорить, что не будут брать скрытую рекламу алкоголя ", - отметила Л.Стиренко.

Л.Стиренко также добавила, что решение таких проблем современного украинского общества, как скрытая реклама и спонсорство производителей алкогольных напитков в аудиовизуальных медиа, должно решаться в нескольких плоскостях. Об этом заявила временно исполняющая обязанности Председателя Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко

Напомним, с 22 версеня 2016 года на Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время.