У Держпродспоживслужбі розповіли про значну кількість неякісних товарів на ринку

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У грудні 2016 року територіальні органи Держпродспоживслужби здійснювали перевірки характеристик продукції на відповідність вимогам технічних регламентів, які супроводжувалися відбором зразків для проведення їх експертизи. Отримані результати свідчать про системні порушення і велику невідповідність продукції нормам технічних регламентів. Про це повідомила т.в.о. заступника Голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Так, Л.Стиренко зазначила, що для перевірок відбиралася продукція, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику — іграшки, дитячий одяг та взуття, текстильні вироби, обладнання електронне та електричне, лампи побутового використання тощо.

“Зразки відбиралися тільки в тих суб’єктів господарювання, які підпадали під планові перевірки відповідно до секторального плану...Відповідно до законодавства Держпродспоживслужба попереджає підприємця про таку перевірку. І, навіть, незважаючи на це, і на обмеженість у вибірці — невідповідність продукції техрегламентам дуже велика”, — сказала вона.

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За результатами відбору зразків і проведення експертизи було встановлено, що 16 із 17 відібраних зразків не відповідають вимогам Технічному регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів; 20 зразків із 37 — не відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок; 11 із 30 зразків — вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників; 2 із 11 зразків в результаті експертиз — невідповідність вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

За результатами проведеної експертизи прийнято 16 рішень про заборону надання (розповсюдження) продукції на ринку.

“Це досить красномовна і сумна картина, яка спричинена запровадження обмежень на проведення перевірок суб’єктів господарювання та зниженням рівня контролю з боку держави. Такі умови сприяли розвитку недобросовісної конкуренції, яка ґрунтується саме на обмані споживачів шляхом реалізації їм продукції низької якості”, — додала Л.Старостенко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максима Несміянова, у результаті реформування, з Держпродспоживслужби зробили непрацюючого "мегамонстра"

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