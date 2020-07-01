У Держпродспоживслужбі пояснили причину цвітіння води на узбережжі Одеси

“Ситуація, яка пов’язана з цвітінням моря, пояснюється високою температурою та вологістю навколишнього повітря. За даними Інституту морів — це звичайне цвітіння водоростей, йде певне виділення в море токсичних речовин, і на цей період відвідувачам нашого міста не рекомендується купатися”, — розповіла Степанова.

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За її словами, минулого року цвітіння водоростей тривало близько 2-3 тижнів.

Нагадаємо, в Одесі обмежили доступ на пляж біля затонулого танкера Delfi.