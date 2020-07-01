В Госпродпотребслужбе объяснили причину цветения воды на побережье Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Из-за высокой температуры и влажности окружающего воздуха в Черном море у побережья Одессы образовалось цветения водорослей. Об этом журналисту УНН рассказала начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.
"Ситуация, связанная с цветением моря, объясняется высокой температурой и влажностью окружающего воздуха. По данным Института морей - это обычное цветения водорослей, идет определенное выделение в море токсичных веществ, и на этот период посетителям нашего города не рекомендуется купаться", - рассказала Степанова.
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По ее словам, в прошлом году цветение водорослей длилось около 2-3 недель.
Напомним, в Одессе ограничили доступ на пляж возле затонувшего танкера Delfi.