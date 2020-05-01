У Держприкордонслужбі на коронавірус захворіли 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на 1 травня на COVID-19 хворіють 13 військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби, 1 військовослужбовець одужав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
30 квітня надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 двох представників Державної прикордонної служби України в Одеській області. У обох спостерігається легкий перебіг хвороби.
В їхніх підрозділах проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворими.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.