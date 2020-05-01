В Госпогранслужбе коронавирусом заболели 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 1 мая COVID-19 болеют 13 военнослужащих и работников Государственной пограничной службы, 1 военнослужащий выздоровел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
30 апреля поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 двух представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У обоих наблюдается легкое течение болезни.
В их подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больными.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.