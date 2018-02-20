У Держказначействі відзвітували про використання грошей Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На 2017 рік законом було передбачено використання 22 млрд грн із конфіскованих грошей екс-президента України Віктора Януковича, при цьому вони були використані не всі – 8,5 млрд ще залишилось. Про це повідомила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
“На рахунки казначейства надійшло трохи більше 29 млрд грн, із них на 2017 рік було передбачено використання 22 млрд грн. Але за результатами року залишилося невикористаних коштів 8,5 млрд”, — повідомила Т.Слюз.
Як уточнила вона, ці 8,5 млрд грн розпорядники коштів можуть використати цього року. Крім того, залишаються ще 7 млрд грн нерозподілених на 2017 рік коштів.
Нагадаємо, 17 січня у Держказначействі підтвердили зарахування грошей Януковича в бюджет.