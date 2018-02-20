В Госказначействе отчитались об использовании денег Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. 2017 год Законом было предусмотрено использование 22 млрд грн из конфискованных денег экс-президента Украины Виктора Януковича, при этом они были использованы не все - 8,5 млрд еще осталось. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"На счета казначейства поступило чуть более 29 млрд грн, из них на 2017 год было предусмотрено использование 22 млрд грн. Но по итогам года осталось неиспользованных средств 8,5 млрд", - сообщила Т.Слюз.
Как уточнила она, эти 8,5 млрд грн распорядители средств могут использовать в этом году. Кроме того, остаются еще 7 млрд грн нераспределенных 2017 год средств.
Напомним, 17 января 2018 года в Госказначействе подтвердили зачисления денег Януковича в бюджет.