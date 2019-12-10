У Держгеокадастрі розпочинається комплексна перевірка роботи територіальних осередків та Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У вівторок, 10 грудня, у Держгеокадастрі розпочинається комплексна перевірка роботи територіальних осередків та міста Києва, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміна.
Так, голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик на виконання доручення Кабінету Міністрів України, наказав відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві з метою комплексної перевірки роботи органу.
Зокрема, перевірка проводитиметься в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.
"З метою забезпечення максимальної прозорості та результативності процесу реорганізації Держгеокадастру, просимо усіх громадян долучатися. Якщо ви маєте скарги, або зафіксовані факти порушень законодавства у роботі Головних управлінь служби, надсилайте свої листи за цими електронними адресами", - повідомили у пресслужбі Кабміну.