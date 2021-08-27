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У Держдепі заявили, що США обговорюють з партнерами можливість визнання "Талібану"

У Держдепі заявили, що США обговорюють з партнерами можливість визнання "Талібану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сполучені Штати на регулярній і постійній основі обговорюють зі своїми союзниками і партнерами можливість дипломатичного визнання радикального руху “Талібан”, який захопив владу в Афганістані. Про це заявив в п’ятницю на брифінгу керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс, передає УНН.

Цитата

“Що стосується питання визнання, то <...> ми на регулярній і постійній основі контактуємо з нашими союзниками і партнерами по всьому світу, щоб це обговорювати”, — сказав він.

Деталі

За словами Прайса, США бачили ряд позитивних і конструктивних сигналів з боку “Талібану”, але про можливість визнання режиму талібів в якості влади Афганістану поки говорити рано.

Нагадаємо

Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в п’ятницю повідомила, що Сполучені Штати і їх союзники не збираються найближчим часом визнавати за радикальним рухом “Талібан” будь-який законний статус.

Ситуація в Афганістані загострилася після того, як президент США Джо Байден в квітні оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані. Після цього бойовики “Талібану” наростили темпи наступу і 15 серпня без бою протягом декількох годин встановили повний контроль над Кабулом. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Багато держав евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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