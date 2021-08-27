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В Госдепе заявили, что США обсуждают с партнерами возможность признания "Талибана"

В Госдепе заявили, что США обсуждают с партнерами возможность признания "Талибана"

Киев  •  УНН

 • 16490 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.

Цитата

“Что касается вопроса признания, то <...> мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать”, — сказал он.

Детали

По словам Прайса, США видели ряд положительных и конструктивных сигналов со стороны “Талибана”, но о возможности признания режима талибов в качестве власти Афганистана пока говорить рано.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники не собираются в ближайшее время признавать радикальным движением “Талибан” любой законный статус.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики “Талибана” нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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