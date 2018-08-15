У Держдепі заявили, що переговори США і КНДР з денуклеаризації йдуть у вірному напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Влада США вважає, що регулярні контакти між Вашингтоном і Пхеньяном йдуть у вірному напрямку і сприяють денкуклеарізаціі КНДР. Про це повідомила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, передає УНН.
“Неафішовані переговори ..., які ми ведемо (з владою КНДР), рухаються в потрібному напрямку”, — заявила вона. Науерт також знову наголосила, що контакти між двома країнами стали регулярними.
США продовжують чинити тиск на Пхеньян, вимагаючи повністю виконати умови сінгапурської декларації. Як стверджував минулого тижня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, керівництво КНДР “не зробило необхідних для денуклеаризації кроків”, незважаючи на домовленості між Трампом і Кім Чен Ином.
Як повідомляв УНН, Північна Корея припинила оформляти туристичні візи для іноземців напередодні 70-річчя проголошення Корейської Народно-Демократичної Республіки у наступному місяці. Про це з посиланням на китайського туроператора повідомляє AFP.