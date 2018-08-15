В Госдепе заявили, что переговоры США и КНДР по денуклеаризации идут в верном направлении

“Неафишируемые переговоры ..., которые мы ведем (с властями КНДР), движутся в нужном направлении”, — заявила она. Науэрт также вновь подчеркнула, что контакты между двумя странами стали регулярными.

США продолжают оказывать давление на Пхеньян, требуя полностью выполнить условия сингапурской декларации. Как утверждал на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, руководство КНДР “не предприняло необходимых для денуклеаризации шагов”, несмотря на договоренности между Трампом и Ким Чен Ыном.

Как сообщал УНН, Северная Корея прекратила оформлять туристические визы для иностранцев накануне 70-летия провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики в следующем месяце. Об этом со ссылкой на китайского туроператора сообщает AFP.