У Держдепі США назвали три головні кроки на випадок, якщо Росія зараз вторгнеться до України

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 36657 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 107867 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 175276 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 171133 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 195763 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 189158 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 147244 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151650 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172388 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182595 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 141012 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 119380 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156947 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93968 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 51406 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 442332 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 295184 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 359538 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472758 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93968 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156947 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119989 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155577 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179168 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Держдепі США назвали три головні кроки на випадок, якщо Росія зараз вторгнеться до України

У Держдепі США назвали три головні кроки на випадок, якщо Росія зараз вторгнеться до України

Київ • УНН

 • 14699 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Якщо російські війська зараз вторгнуться до України, Сполучені штати запровадять потужні економічні та експортні санкції, посилять оборонну допомогу Україні. Третім кроком буде посилення оборони з боку НАТО на східному фланзі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, передає УНН.

Цитата

“Ми знаємо, що є агресія з боку Росії проти України, тому ми будемо рішуче рухатись. Є три дороги: по-перше, ми інтенсивно працюємо, виробляючи потужні фінансові, економічні санкції, та посилюємо експортний контроль. Я не кажу докладно за це, але ми працюємо у координації з партнерами США. По-друге: ми надаємо подальшу військову допомогу Україні, і третє: НАТО посилюватиме свою оборону на східному фланзі”, - заявив держсекретар.

Деталі

Він додав, що Сполучені штати дали вибір Росії між дипломатією з одного боку, та конфронтацією та важкими наслідками з другого боку. Блінкен зауважив, що сподівається на те, що Росія зробить “правильний вибір”.

Додамо

Блінкен також заявив, що США поставлять Україні більше оборонної допомоги найближчими тижнями. У разі російського вторгнення планується додаткове постачання.

Доповнення

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.

Напередодні представник Держдепартаменту заявив, що “якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, ми надамо українцям додаткові оборонні матеріали понад те, що ми вже надаємо”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,893.69