У Держдепі США назвали три головні кроки на випадок, якщо Росія зараз вторгнеться до України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Якщо російські війська зараз вторгнуться до України, Сполучені штати запровадять потужні економічні та експортні санкції, посилять оборонну допомогу Україні. Третім кроком буде посилення оборони з боку НАТО на східному фланзі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, передає УНН.
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“Ми знаємо, що є агресія з боку Росії проти України, тому ми будемо рішуче рухатись. Є три дороги: по-перше, ми інтенсивно працюємо, виробляючи потужні фінансові, економічні санкції, та посилюємо експортний контроль. Я не кажу докладно за це, але ми працюємо у координації з партнерами США. По-друге: ми надаємо подальшу військову допомогу Україні, і третє: НАТО посилюватиме свою оборону на східному фланзі”, - заявив держсекретар.
Деталі
Він додав, що Сполучені штати дали вибір Росії між дипломатією з одного боку, та конфронтацією та важкими наслідками з другого боку. Блінкен зауважив, що сподівається на те, що Росія зробить “правильний вибір”.
Додамо
Блінкен також заявив, що США поставлять Україні більше оборонної допомоги найближчими тижнями. У разі російського вторгнення планується додаткове постачання.
Доповнення
Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.
Напередодні представник Держдепартаменту заявив, що “якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, ми надамо українцям додаткові оборонні матеріали понад те, що ми вже надаємо”.