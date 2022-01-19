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В Госдепе США назвали три главных шага на случай, если Россия сейчас вторгнется в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Если российские войска сейчас вторгнутся в Украину, Соединенные Штаты введут мощные экономические и экспортные санкции, усилят оборонную помощь Украине. Третьим шагом будет усиление обороны НАТО на восточном фланге. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Мирославе Гонгадзе, передает УНН.

Цитата

“Мы знаем, что есть агрессия со стороны России против Украины, поэтому мы будем решительно двигаться. Есть три дороги: во-первых, мы интенсивно работаем, производя мощные финансовые, экономические санкции, и усиливаем экспортный контроль. Я не говорю подробно об этом, но мы работаем в координации с партнерами США. Во-вторых: мы оказываем дальнейшую военную помощь Украине, и третье: НАТО будет усиливать свою оборону на восточном фланге”, - заявил госсекретарь.

Детали

Он добавил, что Соединенные штаты дали выбор России между дипломатией с одной стороны, и конфронтацией и тяжелыми последствиями с другой стороны. Блинкен отметил, что надеется на то, что Россия сделает “правильный выбор”.

Добавим

Блинкен также заявил, что США поставят Украине оборонной помощи в ближайшие недели. В случае российского вторжения планируется дополнительное снабжение.

Дополнения

Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Накануне представитель Госдепартамента заявил, что “если Россия продолжит вторжение в Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонные материалы сверх того, что мы уже предоставляем”.

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