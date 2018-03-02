У Держаудитслужбі розповіли про кількість та розміри покарань, застосованих до порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. До порушників фінансово – бюджетної дисципліни минулого року застосовано майже 1,1 тисячу фінансових санкцій та накладено 1,1 млн грн адміністративних стягнень. Про це повідомила під час звіту Державної аудиторський служби України голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, передає кореспондент УНН.
“До порушників фінансово — бюджетної дисципліни минулого року застосовано майже 1,1 тисяча відповідних санкцій та накладено 1,1 млн грн адміністративних стягнень”, - розповіла вона.
Загалом в рамках здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків і порушень, повнотою виконання вимог органів Держаудитслужби в частині відшкодування виявлених втрат та забезпечення персональної відповідальності посадових осіб за порушення фінансово — бюджетної дисципліни у 2017 році:
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• подано майже 1,3 тис. пропозицій щодо застосування фінансових санкцій до порушників фінансово — бюджетної дисципліни, з яких застосовано майже 1,1 тис. відповідних санкцій, зокрема: у 106 випадках призупинено бюджетні асигнування, у 881 — зупинено операції з бюджетними коштами та 98 об’єктам контролю — розпорядникам бюджетних коштів зменшено бюджетні призначення/асигнування на загальну суму майже 20,2 млн грн;
• до правоохоронних органів передано майже 1,3 тис. матеріалів ревізій та перевірок, які розпочали 577 досудових розслідувань, долучили до кримінальних проваджень 696 матеріалів таких заходів та склали 28 протоколів про вчинення корупційного діяння;
• за порушення фінансово — бюджетної дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто понад 4,1 тис. посадових осіб, а загальна сума накладених адміністративних стягнень становила понад 1,1 млн грн;
• до дисциплінарної відповідальності притягнуто 845 посадових осіб, з яких 141 — звільнено із займаних посад, до матеріальної — 583 особи, а також проведено низку інших заходів.