В Госаудитслужбе рассказали о количестве и размере наказаний, применяемых к нарушителям
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. К нарушителям финансово - бюджетной дисциплины в прошлом году применено почти 1,1 тысячи финансовых санкций и наложен 1,1 млн грн административных взысканий. Об этом сообщила во время отчета Государственной аудиторской службы Украины председатель Держаудитслужбы Лидия Гаврилова, передает корреспондент УНН.
"К нарушителям финансово - бюджетной дисциплины в прошлом году применено почти 1,1 тысячи соответствующих санкций и наложен 1,1 млн грн административных взысканий", - рассказала она.
Всего в рамках осуществления контроля за устранением выявленных недостатков и нарушений, полнотой выполнения требований органов Госаудитслужбы в части возмещения выявленных потерь и обеспечения персональной ответственности должностных лиц за нарушение финансово - бюджетной дисциплины в 2017 году:
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• подано почти 1,3 тыс. предложений по применению финансовых санкций к нарушителям финансово - бюджетной дисциплины, по которым применено почти 1,1 тыс. соответствующих санкций, в частности: в 106 случаях приостановлены бюджетные ассигнования, в 881 - остановлены операции с бюджетными средствами и 98 объектам контроля - распорядителям бюджетных средств уменьшены бюджетные назначения/ассигнования на общую сумму почти 20,2 млн грн;
• в правоохранительные органы передано почти 1,3 тыс. материалов ревизий и проверок, которые начали 577 досудебных расследований, привлекли к уголовным производств 696 материалов таких мероприятий и составили 28 протоколов о совершении коррупционного деяния;
• за нарушение финансово - бюджетной дисциплины к административной ответственности привлечено более 4,1 тыс. должностных лиц, а общая сумма наложенных административных взысканий составила более 1,1 млн грн;
• к дисциплинарной ответственности привлечено 845 должностных лиц, из которых 141 - уволены от занимаемых должностей, к материальной - 583 человека, а также проведен ряд других мероприятий.