У День ветеранів США Зеленський згадав американських героїв родом з України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав американський народ з національним святом - Днем ветеранів, і згадав про знаменитих американських ветеранів українського походження, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Глави української держави.
"Сьогоднішній день знаменує собою день данини пам'яті і поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США. Великі американські герої, такі як сержант Майкл Стренк, морський піхотинець США, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми", - написав Президент.
За його словами, не менш значущі і американці українського походження, удостоєні найвищої нагороди Збройних сил США за доблесть - Почесної медалі.
"Ці легендарні українські американські вояки: Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Ореско служать живим свідченням американських цінностей. Інший приклад тихого, самовідданого служіння - це Роман Купчинський, людина, яка тихо увійшла в історію. Хочу привітати Американську організацію ветеранів, українських американських ветеранів. Сьогодні, в День ветеранів Америки, українські американські ветерани трепетно зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!", - підкреслив Глава держави.
Як повідомляв УНН, раніше обраний президент США Джозеф Байден обговорив готовність допомагати Україні під час телефонних розмов з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.