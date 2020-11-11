У День ветеранів США Зеленський згадав американських героїв родом з України

"Сьогоднішній день знаменує собою день данини пам'яті і поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США. Великі американські герої, такі як сержант Майкл Стренк, морський піхотинець США, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми", - написав Президент.

За його словами, не менш значущі і американці українського походження, удостоєні найвищої нагороди Збройних сил США за доблесть - Почесної медалі.

"Ці легендарні українські американські вояки: Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Ореско служать живим свідченням американських цінностей. Інший приклад тихого, самовідданого служіння - це Роман Купчинський, людина, яка тихо увійшла в історію. Хочу привітати Американську організацію ветеранів, українських американських ветеранів. Сьогодні, в День ветеранів Америки, українські американські ветерани трепетно ​​зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!", - підкреслив Глава держави.

Як повідомляв УНН, раніше обраний президент США Джозеф Байден обговорив готовність допомагати Україні під час телефонних розмов з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.