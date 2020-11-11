В День ветеранов США Зеленский вспомнил американских героев родом из Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20576 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105998 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85299 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112152 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90163 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97838 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102649 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101418 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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В День ветеранов США Зеленский вспомнил американских героев родом из Украины

В День ветеранов США Зеленский вспомнил американских героев родом из Украины

Киев  •  УНН

 • 15223 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американский народ с национальным праздником - Днем ветеранов, и вспомнил о знаменитых американских ветеранов украинского происхождения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы украинского государства.

"Сегодняшний день знаменует собой день дани памяти и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника - США. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Большие американские герои, такие как сержант Стренк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы", - написал Президент.

По его словам, не менее значимые и американцы украинского происхождения, удостоенные высшей награды Вооруженных сил США за доблесть - Почетной медали.

"Эти легендарные украинские американские военные: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Ореско служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения - это Роман Купчинский, человек, который тихо вошел в историю. Хочу поздравить Американскую организацию ветеранов, украинских американских ветеранов. Сегодня, в День ветеранов Америки, украинские американские ветераны трепетно ​​хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее избранный президент США Джозеф Байден обсудил готовность помогать Украине во время телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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