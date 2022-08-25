У День Незалежності над Маріуполем підняли прапор України: ГУР показало відео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рух опору 24 серпня підняв прапор України над тимчасово захопленим Маріуполем. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ, передає УНН.
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"Унікальні кадри - 24 серпня 2022 року прапор України над Маріуполем. Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Українська розвідка зазначила, що рух опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму.
"Незламним людям незламної країни!" - наголосили в ГУР.
Доповнення
24 серпня у селі Нікольське Маріупольського району Донецької області сили спротиву підняли прапор України.