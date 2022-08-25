В День Независимости над Мариуполем подняли флаг Украины: ГУР показало видео
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Движение сопротивления 24 августа подняло флаг Украины над временно захваченным Мариуполем. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает УНН.
Цитата
"Уникальные кадры – 24 августа 2022 года флаг Украины над Мариуполем. Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", - говорится в сообщении.
Детали
Украинская разведка отметила, что движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.
"Несокрушимым людям несокрушимой страны!" - подчеркнули в ГУР.
Дополнение
24 августа в селе Никольское Мариупольского района Донецкой области силы сопротивления подняли флаг Украины.