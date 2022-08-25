В День Независимости над Мариуполем подняли флаг Украины: ГУР показало видео

Цитата

"Уникальные кадры – 24 августа 2022 года флаг Украины над Мариуполем. Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", - говорится в сообщении.

Детали

Украинская разведка отметила, что движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Несокрушимым людям несокрушимой страны!" - подчеркнули в ГУР.

Дополнение

24 августа в селе Никольское Мариупольского района Донецкой области силы сопротивления подняли флаг Украины.