У ДБР роз’яснили деталі провадження, в якому фігурує Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Провадження, яке зареєстроване за заявою ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова не стосується народного депутата Андрій Парубія. Мова йде про події 2 травня 2014-го року в Одесі. Про це повідомила у коментарі УНН речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.
“Є провадження, воно не стосовно Парубія. У провадженні, яке зареєстровано за заявою Портнова, мова йде про події, які мали місце 2 травня 2014 року в Одесі”, - сказала Іванова.
За її словами, на думку Портнова, Парубій, який на той час був секретарем Ради національної безпеки і оборони України, може бути причетний до масових заворушень, що призвели до загибелі людей 2 травня 2014 року в Одесі.
"У рамках досудового розслідування ці факти, які викладені заявником будуть перевірені, їм буде надана правова оцінка та прийнято подальше рішення щодо кримінального провадження", - додала Іванова.
Нагадаємо, народний депутат Андрій Парубій на власній сторінці у Facebook повідомив, що за фактом його дій Державне бюро розслідувань відкрило проти нього кримінальне провадження.
Як повідомлялося раніше, внаслідок масових сутичок на Грецькій площі, а також пожежі у Будинку профспілок загинуло понад 40 людей та постраждали майже дві сотні.