У ДБР оголосили конкурс на 61 посаду до центрального апарату
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань оголосило конкурси на 103 посади, з яких на 61-ну до центрального апарату Бюро, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР у Facebook.
«У ДБР оголошено конкурси на 103 посади, із них на 61 посаду – до центрального апарату та на 42 посади – до семи територіальних управлінь Бюро», - розповіли у Бюро.
Зокрема, за їхньою інформацією, ДБР шукає кандидатів на 65 посад слідчих: 39 - до центрального апарату та 26 – до територіальних управлінь.
За інформацією ДБР, термін подачі документів – з 29 жовтня по 24 листопада включно.
Нагадаємо, до штату Державного бюро розслідувань зараховано перших 16 переможців відбіркового конкурсу.
Раніше повідомлялося, що ДБР обрало 212 слідчих до територіальних управлінь та завершило конкурс.