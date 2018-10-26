В ГБР объявили конкурс на 61 должность в центральный аппарат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Государственное бюро расследований объявило конкурсы на 103 должности, из которых на 61-ну в центральный аппарат Бюро, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР в Facebook.
“В ГБР объявлены конкурсы на 103 должности, из них на 61 должность — в центральный аппарат и на 42 должности — в семь территориальных управлений Бюро”, — рассказали в Бюро.
В частности, по их информации, ГБР ищет кандидатов на 65 должностей следователей: 39 — в центральный аппарат и 26 — в территориальные управления.
По информации ГБР, срок подачи документов — с 29 октября по 24 ноября включительно.
Напомним, в штат Государственного бюро расследований зачислены первые 16 победителей отборочного конкурса.
Ранее сообщалось, что ГБР выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс.