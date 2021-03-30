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У ДБР кажуть, що не виявили закликів до погромів під ОП з боку політичних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Закликів до погромів чи інших протиправних дій під час акції під Офісом Президента 20 березня з боку народних депутатів України чи представників політичних сил не виявлено. Про це заявив під час виступу у парламенті в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З метою невідкладного реагування Державним бюро розслідувань у взаємодії з СБУ, Національною поліцією України проведено комплекс пошукових заходів, спрямованих на встановлення організаторів та учасників неправомірних дій. За результатами не виявлено фактів закликів до погромів чи інших протиправних дій з боку народних депутатів України чи представників політичних сил”, — сказав Сухачов.

Деталі

Також за його словами, на сьогодні слідчі ДБР вивчають питання, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення акції, за наслідками чого буде надано відповідну юридичну оцінку.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

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