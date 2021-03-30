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В ГБР говорят, что не обнаружили призывов к погромам под ОП со стороны политических сил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Призывов к погромам или других противоправных действий во время акции под Офисом Президента 20 марта со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил не обнаружено. Об этом заявил во время выступления в парламенте и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает корреспондент УНН.

Цитата

"С целью безотлагательного реагирования Государственным бюро расследований во взаимодействии с СБУ, Национальной полицией Украины проведен комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление организаторов и участников неправомерных действий. По результатам не выявлено фактов призывов к погромам или иных противоправных действий со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил", - сказал Сухачев.

Детали

Также по его словам, на сегодня следователи ГБР изучают вопрос, была должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам чего будет предоставлено соответствующую юридическую оценку.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Украинские Национальные Новости

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