У Данії з бару викрали найдорожчу у світі пляшку горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Копенгагені викрали пляшку горілки вартістю 1,3 мільйони долларів. Пляшка перебувала в колекції власника закладу Café 33 в районі Вестербро, передає УНН з посиланням на DW.
Невідомий вкрав пляшку горілки Russo Baltique, для виготовлення якої було використано три кілограми золота та три кілограми срібла. Пляшка з алмазним ковпачком також прикрашена шкірою із сидіння гоночного автомобіля 1912 року, який брав участь у ралі Монте-Карло.
Зловмисника в капелюсі та із закритим обличчям зафіксувала камера спостереження.
У поліції наголосили, що викрадач або мав ключ, або зламав замок вхідних дверей. Він забрав лише цю пляшку, хоча у колекції їх було 1200 штук.
Пляшка була взята під заставу у російського бізнесмена. Власник бару зазначив, що вона не була застрахована.
Як повідомляв УНН, у Львові поліція затримала жінку, яка викрали 220 “кіндерів-сюрпризів” з супермаркету.