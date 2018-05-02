У Данії подали у відставку відразу два міністри
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр освіти і науки Сорен Пінд і міністр з питань продовольства та навколишнього середовища Есбен Ланде Ларсен заявили, що відмовляться від своїх посад та залишить датську політику. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
Пінд заявив, що залишає політику через "витрату на неї величезної кількості енергії".
Міністерська кар'єра Ларсена була досить суперечливою, а минулого року він ледь не був звільнений через скандал із квотами на риболовлю, коли його заяви викликали сумніви в достатній кваліфікації.
Прем’єр-міністр Данії підтвердив відставку двох міністрів і повідомив, що сьогодні представить нових кандидатів.
Як повідомляв УНН, Данія може уповільнити здійснення проекту “Північний потік-2”, якщо не дасть згоди на прокладку трубопроводу через свої води. Про це повідомляє місцевий телеканал TV2 з посиланням на слова прем’єра Данії Ларса Лекке Расмуссена.