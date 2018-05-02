В Дании подали в отставку сразу два министра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Есбен Ланде Ларсен заявили, что откажутся от своих должностей и оставят датскую политику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Пинд заявил, что оставляет политику за "расхода на нее огромного количества энергии".
Министерская карьера Ларсена была довольно противоречивой, а в прошлом году он едва не был уволен из-за скандала с квотами на рыбалку, когда его заявления вызвали сомнения в достаточной квалификации.
Премьер-министр Дании подтвердил отставку двух министров и сообщил, что сегодня представит новых кандидатов.
Как сообщал УНН, Дания может замедлить осуществление проекта "Северный поток-2", если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды. Об этом сообщает местный телеканал TV2 со ссылкой на слова премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена.