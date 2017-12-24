У Данії наркодилер переплутав автомобіль поліції та таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Копенгагені наркодилер помилково сів у поліцейський автомобіль замість таксі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт поліції Копенгагена.
Правоохоронці зазначають, що дилер поспішав додому з партією конопель, тому переплутав таксі з машиною поліції.
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Нагадуємо, данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з цілим рядом захворювань. Дозвіл буде діяти 4 роки. Ще раніше Конституційний суд Грузії 30 листопада задовольнив позов партії “Гірчі”, скасувавши кримінальне покарання за вживання марихуани.