В Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции и такси

Правоохранители отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому перепутал такси с машиной полиции.

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Напоминаем, датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний. Разрешение будет действовать 4 года. Еще ранее Конституционный суд Грузии 30 ноября удовлетворил иск партии “Гирчи”, отменив уголовное наказание за употребление марихуаны.