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У Д.Трампа видали указ щодо відкликання призначених Б.Обамою послів до дня інавгурації

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа видала розпорядження що "політичні" посли, які були призначені особисто Бараком Обамою, мають покинути свої пости до дня інавгурації. Про це виданню The New York Times повідомили американські дипломати, передає УНН.

Зазначається, що наказ направлений в Держдеп 23 грудня, там йдеться про те, що "без вийнятків" призначені Б.Обамою посли навіть в таких критичних для США державах як Німеччина, Канада та Велика Британія, мають покинути свої пости до дня інавгурації Д.Трампа.

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До цього минулі адміністрації як демократів так і республіканців, в індивідуальному порядку розширювали час повноваження таких послів ще на кілька тижнів чи місяців, наприклад, щоб їх діти змогли довчитися в школах.

Д.Трамп, навпаки, прийняв жорстку позицію щодо політичних призначенців президента Б.Обами. "Політичні" посли, багато з яких великі донори, які були призначені через тісні зв'язки з президентом, майже завжди залишають посади в кінці терміну президента, а посли - професійні дипломати часто залишаються на своїх постах.

Один високопоставлений чиновник з адміністрації Д.Трампа, розповів, що немає ніякої неприязні до тих послів, просто, це є просте забезпечення того, щоб закордонні призначенці Б.Обами пішли з уряду відповідно до графіку, так само, як тисячі політичних помічників в Білому домі і в федеральних агентствах. Чиновник, який говорив на умовах анонімності розповів, що ці посли не мали бути здивовані цим, бо це робиться згідно закону.

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Інші диплома розповіли, що посли були здивовані тим, що їм негайно треба покидати обжиті місця, тому деякі зверталися за візами до тих країн, де перебувають, щоб їх діти довчилися в школах.

Зокрема, посол США в Коста Риці Стаффорд Фітцежальд Хані зараз в пошуках будинку для родини – чотирьох дітей шкільного віку та дружини, яка боролася раком молочної залози. Він планує ще на 5 місяців залишитися в країні, щоб діти закінчили навчальний рік в школі.

Така ж ситуація з послом в Чехії Ендрю Шапіро, який шукає житло в Празі та одночасно намагається домовитися з школою Чікаго, щоб діти змогли прийти на навчання в середині року.

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В Брюсселі та Женеві, посол США в Бельгії Деніс Бауер та постійний представник в ООН Памела Хамамото також зараз намагаються вирішити питання відтермінування свого переїзду, щоб їх діти-старшокласники закінчили свої навчальні заклади.

На прощанні в Білому домі, що провів Б.Обама для колишніх послів у середу, більшість з них були обурені ситуацією. Зокрема, було підмічено, що дружина Д.Трампа Меланія не буде поки переїжджати з Нью-Йорку у Вашингтон, щоб 10 річний син мав можливість довчитися до кінця року в своїй школі.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп зробив ряд нових кадрових призначень в майбутній апарат Білого дому.

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