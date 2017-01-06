У Д.Трампа видали указ щодо відкликання призначених Б.Обамою послів до дня інавгурації

Зазначається, що наказ направлений в Держдеп 23 грудня, там йдеться про те, що "без вийнятків" призначені Б.Обамою посли навіть в таких критичних для США державах як Німеччина, Канада та Велика Британія, мають покинути свої пости до дня інавгурації Д.Трампа.

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До цього минулі адміністрації як демократів так і республіканців, в індивідуальному порядку розширювали час повноваження таких послів ще на кілька тижнів чи місяців, наприклад, щоб їх діти змогли довчитися в школах.

Д.Трамп, навпаки, прийняв жорстку позицію щодо політичних призначенців президента Б.Обами. "Політичні" посли, багато з яких великі донори, які були призначені через тісні зв'язки з президентом, майже завжди залишають посади в кінці терміну президента, а посли - професійні дипломати часто залишаються на своїх постах.

Один високопоставлений чиновник з адміністрації Д.Трампа, розповів, що немає ніякої неприязні до тих послів, просто, це є просте забезпечення того, щоб закордонні призначенці Б.Обами пішли з уряду відповідно до графіку, так само, як тисячі політичних помічників в Білому домі і в федеральних агентствах. Чиновник, який говорив на умовах анонімності розповів, що ці посли не мали бути здивовані цим, бо це робиться згідно закону.

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Інші диплома розповіли, що посли були здивовані тим, що їм негайно треба покидати обжиті місця, тому деякі зверталися за візами до тих країн, де перебувають, щоб їх діти довчилися в школах.

Зокрема, посол США в Коста Риці Стаффорд Фітцежальд Хані зараз в пошуках будинку для родини – чотирьох дітей шкільного віку та дружини, яка боролася раком молочної залози. Він планує ще на 5 місяців залишитися в країні, щоб діти закінчили навчальний рік в школі.

Така ж ситуація з послом в Чехії Ендрю Шапіро, який шукає житло в Празі та одночасно намагається домовитися з школою Чікаго, щоб діти змогли прийти на навчання в середині року.

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В Брюсселі та Женеві, посол США в Бельгії Деніс Бауер та постійний представник в ООН Памела Хамамото також зараз намагаються вирішити питання відтермінування свого переїзду, щоб їх діти-старшокласники закінчили свої навчальні заклади.

На прощанні в Білому домі, що провів Б.Обама для колишніх послів у середу, більшість з них були обурені ситуацією. Зокрема, було підмічено, що дружина Д.Трампа Меланія не буде поки переїжджати з Нью-Йорку у Вашингтон, щоб 10 річний син мав можливість довчитися до кінця року в своїй школі.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп зробив ряд нових кадрових призначень в майбутній апарат Білого дому.