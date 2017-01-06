У Д.Трампа издали указ об отзыве назначенных Б.Обамой послов ко дню инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа распорядилась что "политические" послы, которые были назначены лично Бараком Обамой, должны покинуть свои посты до дня инаугурации. Об этом изданию The New York Times сообщили американские дипломаты, передает УНН.
Отмечается, что приказ направлен в Госдеп 23 декабря, там говорится, что "без исключений" назначенные Б.Обамой послы даже в таких критических для США странах как Германия, Канада и Великобритания, должны покинуть свои посты до дня инаугурации Д.Трампа.
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До этого прошлые администрации как демократов так и республиканцев, в индивидуальном порядке расширяли время полномочия таких послов еще на несколько недель или месяцев, например, чтобы их дети смогли доучиться в школах.
Д.Трамп, наоборот, принял жесткую позицию в отношении политических назначенцев президента Б.Обамы. "Политические" послы, многие из которых крупные доноры, которые были назначены из-за тесных связей с президентом, почти всегда оставляют должности в конце срока президента, а послы - профессиональные дипломаты часто остаются на своих постах.
Один высокопоставленный чиновник из администрации Д.Трампа, рассказал, что нет никакой неприязни к тем послам, просто, это простое обеспечение того, чтобы зарубежные назначенцы Б.Обамы ушли из правительства в соответствии с графиком, так же, как тысячи политических помощников в Белом доме и в федеральных агентствах. Чиновник, который говорил на условиях анонимности рассказал, что послы не должны быть удивлены этим, потому что это делается по закону.
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Другие диплома рассказали, что послы были удивлены тем, что им срочно нужно покидать обжитые места, поэтому некоторые обращались за визами к тем странам, где находятся, чтобы их дети доучились в школах.
В частности, посол США в Коста Рике Стаффорд Фитцежальд Хани сейчас в поисках дома для семьи - четырех детей школьного возраста и жены, которая боролась с раком молочной железы. Он планирует еще на 5 месяцев остаться в стране, чтобы дети закончили учебный год в школе.
Такая же ситуация с послом в Чехии Эндрю Шапиро, который ищет жилье в Праге и одновременно пытается договориться со школой Чикаго, чтобы дети смогли прийти на учебу в середине года.
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В Брюсселе и Женеве, посол США в Бельгии Денис Бауэр и постоянный представитель в ООН Памела Хамамото также сейчас пытаются решить вопрос отсрочки своего переезда, чтобы их дети-старшеклассники закончили свои учебные заведения.
На прощании в Белом доме, которое провел Б.Обама для бывших послов в среду, большинство из них были возмущены ситуацией. В частности, было замечено, что жена Д.Трампа Мелания не будет пока переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы 10 летний сын имел возможность доучиться до конца года в своей школе.
Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома.