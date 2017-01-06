У Д.Трампа издали указ об отзыве назначенных Б.Обамой послов ко дню инаугурации

Отмечается, что приказ направлен в Госдеп 23 декабря, там говорится, что "без исключений" назначенные Б.Обамой послы даже в таких критических для США странах как Германия, Канада и Великобритания, должны покинуть свои посты до дня инаугурации Д.Трампа.

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До этого прошлые администрации как демократов так и республиканцев, в индивидуальном порядке расширяли время полномочия таких послов еще на несколько недель или месяцев, например, чтобы их дети смогли доучиться в школах.

Д.Трамп, наоборот, принял жесткую позицию в отношении политических назначенцев президента Б.Обамы. "Политические" послы, многие из которых крупные доноры, которые были назначены из-за тесных связей с президентом, почти всегда оставляют должности в конце срока президента, а послы - профессиональные дипломаты часто остаются на своих постах.

Один высокопоставленный чиновник из администрации Д.Трампа, рассказал, что нет никакой неприязни к тем послам, просто, это простое обеспечение того, чтобы зарубежные назначенцы Б.Обамы ушли из правительства в соответствии с графиком, так же, как тысячи политических помощников в Белом доме и в федеральных агентствах. Чиновник, который говорил на условиях анонимности рассказал, что послы не должны быть удивлены этим, потому что это делается по закону.

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Другие диплома рассказали, что послы были удивлены тем, что им срочно нужно покидать обжитые места, поэтому некоторые обращались за визами к тем странам, где находятся, чтобы их дети доучились в школах.

В частности, посол США в Коста Рике Стаффорд Фитцежальд Хани сейчас в поисках дома для семьи - четырех детей школьного возраста и жены, которая боролась с раком молочной железы. Он планирует еще на 5 месяцев остаться в стране, чтобы дети закончили учебный год в школе.

Такая же ситуация с послом в Чехии Эндрю Шапиро, который ищет жилье в Праге и одновременно пытается договориться со школой Чикаго, чтобы дети смогли прийти на учебу в середине года.

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В Брюсселе и Женеве, посол США в Бельгии Денис Бауэр и постоянный представитель в ООН Памела Хамамото также сейчас пытаются решить вопрос отсрочки своего переезда, чтобы их дети-старшеклассники закончили свои учебные заведения.

На прощании в Белом доме, которое провел Б.Обама для бывших послов в среду, большинство из них были возмущены ситуацией. В частности, было замечено, что жена Д.Трампа Мелания не будет пока переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы 10 летний сын имел возможность доучиться до конца года в своей школе.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома.