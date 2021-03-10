У чотирьох регіонах "червоної" зони відміняють поїзди: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Зміни внесуть у курсування приміських поїздів у чотирьох областях, що потрапили до “червоної” зони. Водночас, призначено 10 спецрейсів з та до Закарпаття, Прикарпаття та Буковини для вивезення пасажирів. Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
Згідно з рішенням Комісії з питань ТЕБ та НС про віднесення Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей до “червоної” карантинної зони, Укрзалізниця повідомила про зміни та уточнила графік курсування приміських та регіональних поїздів у цих регіонах:
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- з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:
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- № 6418/6417 Ходорів — Івано-Франківськ — Ходорів;
- № 6425/6426 Стрий — Івано-Франківськ — Стрий;
- № 6431/6434 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ,
- № 6437/6438 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ;
- № 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ;
- № 6403/6404 Івано-Франківськ — Рахів — Івано-Франківськ;
- № 6452/6451 Коломия — Заліщики — Коломия;
- № 6442/6441 Коломия — Ворохта — Коломия;
- № 6472/6471 Коломия — Вадул-Сірет — Коломия.
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- тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів — Чернівці — Львів.
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- у Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:
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- № 887/888-№ 890/889 Коростень — Вінниця — Коростень;
- № 877/878 Коростень — Житомир.
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- з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:
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- № 867 Київ — Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;
- № 868 Жмеринка — Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
- № 885 Київ — Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
- № 870 Шепетівка — Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.
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- у Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів — Ужгород — Львів.
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Приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.
Спецрейси
Днями Укрзалізниця призначила 10 спецрейсів з та до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.
Йдеться, зокрема, про 5 спеціальних рейсів на Буковині та Прикарпатті. Та ще низки - на Закарпатті:
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- 358/357 Рахів — Київ: 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);
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- 13/14 Солотвино — Київ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 та 13 березня);
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- 15/16 Рахів — Київ: 13 березня (рейс у зворотному напрямку 12 березня);
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- 81/82 Ужгород — Київ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 та 13 березня);
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- 45/46 Ужгород — Лисичанськ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 11, 15 та 16 березня).
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Доповнення
З 8 березня на території Закарпатської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Житомирської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.