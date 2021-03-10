У чотирьох регіонах "червоної" зони відміняють поїзди: перелік

Деталі

Згідно з рішенням Комісії з питань ТЕБ та НС про віднесення Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей до “червоної” карантинної зони, Укрзалізниця повідомила про зміни та уточнила графік курсування приміських та регіональних поїздів у цих регіонах:



з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

та тимчасово призупинено рух приміських поїздів:



№ 6418/6417 Ходорів — Івано-Франківськ — Ходорів;

№ 6425/6426 Стрий — Івано-Франківськ — Стрий;

№ 6431/6434 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ,

№ 6437/6438 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ;

№ 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ;

№ 6403/6404 Івано-Франківськ — Рахів — Івано-Франківськ;

№ 6452/6451 Коломия — Заліщики — Коломия;

№ 6442/6441 Коломия — Ворохта — Коломия;

№ 6472/6471 Коломия — Вадул-Сірет — Коломия.



тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів — Чернівці — Львів.



у Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

призупинено курсування регіональних поїздів:



№ 887/888-№ 890/889 Коростень — Вінниця — Коростень;

№ 877/878 Коростень — Житомир.



з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:





№ 867 Київ — Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;

№ 868 Жмеринка — Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

№ 885 Київ — Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

№ 870 Шепетівка — Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.



у Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів — Ужгород — Львів.

з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів — Ужгород — Львів.

Приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

Спецрейси

Днями Укрзалізниця призначила 10 спецрейсів з та до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.

Йдеться, зокрема, про 5 спеціальних рейсів на Буковині та Прикарпатті. Та ще низки - на Закарпатті:



358/357 Рахів — Київ: 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);



13/14 Солотвино — Київ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 та 13 березня);



15/16 Рахів — Київ: 13 березня (рейс у зворотному напрямку 12 березня);



81/82 Ужгород — Київ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 12 та 13 березня);



45/46 Ужгород — Лисичанськ: 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 11, 15 та 16 березня).



Доповнення

З 8 березня на території Закарпатської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Житомирської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.