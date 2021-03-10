В четырех регионах "красной" зоны отменяют поезда: перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Изменения внесут в курсирование пригородных поездов в четырех областях, попавших в "красную" зону. В то же время, назначено 10 спецрейсов с и на Закарпатье, Прикарпатье и Буковину для вывоза пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.
Детали
Согласно решению Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС об отнесении Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей в "красную" карантинную зону, Укрзализныця сообщила об изменениях и уточнила график курсирования пригородных и региональных поездов в этих регионах:
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- с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:
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- № 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;
- № 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;
- № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,
- № 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;
- № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;
- № 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;
- № 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;
- № 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;
- № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.
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- временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.
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- в Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:
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- № 887/888-№ 890/889 Коростень - Винница - Коростень;
- № 877/878 Коростень - Житомир.
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- с 7 марта запрещено посадку/высадку пассажиров в/со станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:
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- № 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
- № 868 Жмеринка - Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;
- № 885 Киев - Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
- № 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
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- в Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов - Ужгород - Львов.
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Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.
Спецрейсы
На днях Укрзализныця назначила 10 спецрейсов из и в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.
Речь идет о 5 специальных рейсах на Буковине и Прикарпатье. И еще ряда - на Закарпатье:
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- 358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
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- 13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
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- 15/16 Рахов - Киев: 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);
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- 81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
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- 45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 11, 15 и 16 марта).
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Дополнение
С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.