В четырех регионах "красной" зоны отменяют поезда: перечень

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59571 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80869 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111847 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147231 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196845 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194023 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280616 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329446 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157931 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143195 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 20322 просмотра
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 20192 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 27981 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 45140 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

22:45 • 19463 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 329451 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282576 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437597 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403482 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108219 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187240 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215366 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195237 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280617 просмотра
Актуальное
В четырех регионах "красной" зоны отменяют поезда: перечень

В четырех регионах "красной" зоны отменяют поезда: перечень

Киев  •  УНН

 • 19997 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Изменения внесут в курсирование пригородных поездов в четырех областях, попавших в "красную" зону. В то же время, назначено 10 спецрейсов с и на Закарпатье, Прикарпатье и Буковину для вывоза пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

Согласно решению Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС об отнесении Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей в "красную" карантинную зону, Укрзализныця сообщила об изменениях и уточнила график курсирования пригородных и региональных поездов в этих регионах:

  • с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:
  • № 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;
  • № 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;
  • № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,
  • № 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;
  • № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;
  • № 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;
  • № 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;
  • № 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;
  • № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.
  • временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.
  • в Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:
  • № 887/888-№ 890/889 Коростень - Винница - Коростень;
  • № 877/878 Коростень - Житомир.
  • с 7 марта запрещено посадку/высадку пассажиров в/со станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:
  • № 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
  • № 868 Жмеринка - Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;
  • № 885 Киев - Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
  • № 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
  • в Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов - Ужгород - Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Спецрейсы

На днях Укрзализныця назначила 10 спецрейсов из и в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.

Речь идет о 5 специальных рейсах на Буковине и Прикарпатье. И еще ряда - на Закарпатье:

  • 358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
  • 15/16 Рахов - Киев: 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);
  • 81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
  • 45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 11, 15 и 16 марта).

Дополнение

С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы