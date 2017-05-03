У Чорному морі загинуло близько 70 дельфінів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В акваторії Чорного моря поблизу Новоросійська Краснодарського краю РФ зафіксували загибель близько 70 дельфінів. Про це повідомляють у прес-службі місцевої прокуратури, передає УНН.
“В ході проведення планової перевірки дотримання законодавства про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів природоохоронною прокуратурою розкриті факти загибелі 68 особин дельфінів, виявлених в період з 1 квітня по теперішній час в акваторії Чорного моря, в межах м.Новоросійськ”, — йдеться у повідомленні.
Також у прокуратурі зазначили, що з урахуванням встановлених обставин природоохоронною прокуратурою ініційовано здійснення державними органами відповідних контрольно-наглядових заходів, спрямованих на з’ясування причин смерті морських ссавців, в тому числі проведення лабораторних досліджень проб морської води і тіл тварин.
Нагадаємо, 10 лютого 2017 року, понад 400 чорних дельфінів-гринд викинулися на берег Південного острова Нової Зеландії.