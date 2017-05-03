В Черном море погибло около 70 дельфинов

"В ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов природоохранной прокуратурой обнаружены факты гибели 68 особей дельфинов, выявленных в период с 1 апреля по настоящее время в акватории Черного моря, в пределах г.Новороссийск", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что с учетом установленных обстоятельств природоохранной прокуратурой инициировано осуществления государственными органами соответствующих контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выяснение причин смерти морских млекопитающих, в том числе проведение лабораторных исследований проб морской воды и тел животных.

Напомним, 10 февраля 2017 года, более 400 черных дельфинов-гринд выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии.