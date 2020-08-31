У члена територіальної виборчої комісії виявили COVID-19 - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Є перший випадок, коли у члена територіальної виборчої комісії в одній з областей виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Про це під час брифінгу після з’їзду сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Вже є випадок перший, коли є коронавірус в члена територіальної виборчої комісії в одній з областей. Зараз приймалось рішення чи про самоізоляцію чи про перезавантаження комісії. І далі будуть всі ці інструкції робитися, для того, щоб, власне, не зірвався весь цей процес”, - сказав Олександр Корнієнко.
Він зазначив, що зараз працюють над тим, щоб захистити виборців на дільницях.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці мають відчути зміни політичного ландшафту на місцях і побачити нові обличчя влади.