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У Чикаго помер 21-річний американський репер

У Чикаго помер 21-річний американський репер

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Талановитий американський репер та співак Juice WRLD помер у 21-річному віці після нападу в аеропорту Мідвей, що у місті Чикаго. Про це повідомляє TMZ, інформує УНН.

"Авіарейс Juice WRLD, який летів з Каліфорнії здійснив посадку в неділю вранці, після чого, за словами свідків, у нього стався напад під час прогулянки по аеропорту. Джерела правоохоронних органів кажуть, що у нього була кровоточа з ротової порожнини, коли на місце події прибули лікарі", - йдеться у повідомленні.

Джарад Ентоні Хіггінс (Juice WRLD) все ще перебував у свідомості, коли його направили до лікарні, де незабаром лікарі констатували смерть чоловіка. Причина смерті наразі невідома.

Видання зазначає, що велика кар'єра Juice Wrld тільки розпочалася після того, як він ледве не піднявся на вершини хіт-парадів у 2018 році. Його популярність прийшла влітку 2018 року з композицією "Lucid Dreams".

Нагадаємо, раніше у такому ж молодому віці померли інші відомі репери - Lil Peep та XXXTentacion.

Як повідомлялося раніше, у Лос-Анджелесі застрелили відомого репера, номінанта Греммі Ніпсі Хассла.

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