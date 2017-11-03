У Чикаго невідомий відкрив стрілянину в кафе Starbucks
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Людина в масці відкрила вогонь в кафе Starbucks на півночі Чикаго в четвер увечері, убивши одну людину і поранивши ще двох осіб, включаючи 12-річного хлопчика. Про це з посиланням на дані влади повідомляє NBC, передає УНН.
Дванадцятирічна дитина була поранена в область паху і доставлена в дитячу лікарню Лур'є в критичному стані, заявила поліція. Стан хлопчика пізніше стабілізувався.
Ще одного пораненого, у віці 20 років, відправили в лікарню Вайсса. Про його стан здоров'я не було відразу відомо. Поліція сказала, що ще одна людина, також у віці 20 років, в яку стріляли, була оголошена мертвою на місці події.
За попередніми даними чиказької поліції, стрілянині могла передувати невдала операція з наркотиками між стрільцем і людиною, яка померла в кафе.
Нагадаємо, 31 жовтня чоловік в центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Нью-Йорку.