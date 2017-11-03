В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks

Двенадцатилетний ребенок был ранен в область паха и доставлен ​​в детскую больницу Лурье в критическом состоянии, заявила полиция. Состояние мальчика позже стабилизировалось.

Еще одного раненого, в возрасте 20 лет, отправили в больницу Вайсса. Его состояние не было сразу известно. Полиция сказала, что еще один человек, также в возрасте 20 лет, в которого стреляли, был объявлен мертвым на месте происшествия.

По предварительным данным чикагской полиции, стрельбе могла предшествовать неудачная сделка с наркотиками между стрелком и человеком, который умер в кафе.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке.