В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128816 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109890 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108050 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105662 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102666 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks

В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks

Киев  •  УНН

 • 11214 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Человек в маске открыл огонь в кафе Starbucks на северной стороне Чикаго в четверг вечером, убив одного человека и ранив еще двух человек, включая 12-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на данные властей сообщает NBC, передает УНН.

Двенадцатилетний ребенок был ранен в область паха и доставлен ​​в детскую больницу Лурье в критическом состоянии, заявила полиция. Состояние мальчика позже стабилизировалось.

Еще одного раненого, в возрасте 20 лет, отправили в больницу Вайсса. Его состояние не было сразу известно. Полиция сказала, что еще один человек, также в возрасте 20 лет, в которого стреляли, был объявлен мертвым на месте происшествия.

По предварительным данным чикагской полиции, стрельбе могла предшествовать неудачная сделка с наркотиками между стрелком и человеком, который умер в кафе.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке.

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