У четвер до України прибудуть глави МЗС Європи: наміри підтвердили Польща та Швеція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У четвер, 30 травня, до України здійснять візит глави зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції. Про це йдеться в заяві, розповсюдженій Посольством Польщі в Україні, передає УНН.
"30-31 травня в Україні проходитиме спільний візит Міністра закордонних справ Республіки Польща Яцека Чапутовіча і Міністра закордонних справ Королівства Швеції Марґот Вальстрьом", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що міністри зустрінуться з представниками української влади, у тому числі з Президентом України Володимиром Зеленським, з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та представниками фракції Верховної Ради. Міністри виступатимуть також в Університеті ім. Тараса Шевченка з відкритою лекцією, присвяченою Україні в Європі та Східному Партнерству.
"Метою візиту міністрів закордонних справ Польщі і Швеції до Києва є засвідчення постійної європейської підтримки України", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що наприкінці цього робочого тижня в Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини.