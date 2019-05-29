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У четвер до України прибудуть глави МЗС Європи: наміри підтвердили Польща та Швеція

У четвер до України прибудуть глави МЗС Європи: наміри підтвердили Польща та Швеція

Київ • УНН

 • 11293 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У четвер, 30 травня, до України здійснять візит глави зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції. Про це йдеться в заяві, розповсюдженій Посольством Польщі в Україні, передає УНН.

"30-31 травня в Україні проходитиме спільний візит Міністра закордонних справ Республіки Польща Яцека Чапутовіча і Міністра закордонних справ Королівства Швеції Марґот Вальстрьом", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що міністри зустрінуться з представниками української влади, у тому числі з Президентом України Володимиром Зеленським, з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та представниками фракції Верховної Ради. Міністри виступатимуть також в Університеті ім. Тараса Шевченка з відкритою лекцією, присвяченою Україні в Європі та Східному Партнерству.

"Метою візиту міністрів закордонних справ Польщі і Швеції до Києва є засвідчення постійної європейської підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що наприкінці цього робочого тижня в Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини.

Українські Національні Новини

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