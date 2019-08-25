У Червонограді на пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліцейські відкрили кримінальне провадження з фактом пожежі у місті Червоноград, внаслідок якої загинув 54-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“В Червоноградський відділ поліції 24 серпня близько 3.30 надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на вулиці Мазепи.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що внаслідок пожежі загинув 54-річний місцевий мешканець”, — йдеться у повідомленні поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Причина займання встановлюється, призначено експертизи.