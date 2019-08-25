В Червонограде на пожаре погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полицейские открыли уголовное производство по факту пожара в городе Червоноград, в результате которой погиб 54-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Львовской области.
"В Червоноградский отдел полиции 24 августа около 3.30 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Мазепы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате пожара погиб 54-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Причина возгорания устанавливается, назначены экспертизы.