У "червоних" зонах заборонили ходити без масок на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборонено на територіях загального користування в “червоній” зоні перебувати без масок. Про це йдеться в постанові Кабміну №230 від 22 березня, передає УНН.
Деталі
Так, згідно з текстом документа, в “червоній” зоні забороняється перебувати на "територіях загального користування" без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Додамо, що згідно з законом України про благоустрій населених пунктів, до "територій загального користування" належать:
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- парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
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- пам’ятки культурної та історичної спадщини;
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- майдани, площі, бульвари, проспекти;
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- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
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- пляжі;
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- кладовища;
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- інші території загального користування.
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Доповнення
Станом на 23 березня уже 8 областей та Київ перебувають у “червоній” зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта — у “помаранчевій” і лише одна — у “жовтій”.
В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, — 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора — 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 333.
Додамо, минулого року головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для психологічного ефекту на людей.