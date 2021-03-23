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21:00 • 45102 просмотра

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В "красных" зонах запретили ходить без масок на улице

В "красных" зонах запретили ходить без масок на улице

Киев  •  УНН

 • 33296 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрещено на территориях общего пользования в "красной" зоне находиться без масок. Об этом говорится в постановлении Кабмина №230 от 22 марта, передает УНН.

Детали

Так, согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается находиться на "территориях общего пользования" без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Добавим, что согласно закону Украины о благоустройстве населенных пунктов, к "территориям общего пользования" относятся:

  • парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • майданы, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Дополнение

По состоянию на 23 марта уже 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой".

В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 333.

Добавим, в прошлом году главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей.

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