У Чернівцях водій загинув після зіткнення з бетонною конструкцією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Чернівцях водій автомобіля загинув після зіткнення з бетонною конструкцією. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Черновіцькій області, передає УНН.
“У ніч на 2 січня 38-річний водій, керуючи автомобілем „Фольксваген Кадді“, рухався у напрямку обласного центру по вулиці Галицький Шлях. Не впоравшись з керуванням, шофер допустив виїзд за межі проїжджої частини, що спричинило перекидання авто та зіткнення пікапа з бетонною конструкцією. Внаслідок ДТП водій „Фольксвагену“ помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, за попередньою інформацією, водій на момент скоєння ДТП перебував у нетверезому стані. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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