В Черновцах водитель погиб после столкновения с бетонной конструкцией

"В ночь на 2 января 38-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Кадди", двигался в направлении областного центра по улице Галицкий Путь. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд за пределы проезжей части, что повлекло опрокидывание авто и столкновение пикапа с бетонной конструкцией. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по предварительной информации, водитель на момент совершения ДТП находился в нетрезвом состоянии. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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