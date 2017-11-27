У Чернівцях відреставрували 40-річний тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ретро-тролейбус з пробігом 1,4 млн. км., відреставрували у Чернівцях, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Чернівецької міської ради.
Як зазначається у повідомленні, капітальний ремонт Škoda 9Tr № 208, яким займалося Чернівецьке тролейбусне управління, тривав 5 місяців, та коштував 180 тисяч гривень.
Було повністю замінено електрообладнання, оновлено салон, відремонтовано каркас. В салоні встановлено монітор, де пасажири отримуватимуть інформацію українською і англійською мовами.
24 листопада 2017 року транспорт вийшов у тестовий рейс на тролейбусний маршрут № 2.
Нагадаємо, 28 липня, у с. Шаланки Виноградівського району на Закарпатті відбувся пілотний запуск першого в Україні туристичного потягу вузькоколійною залізницею.