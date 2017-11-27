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У Чернівцях відреставрували 40-річний тролейбус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ретро-тролейбус з пробігом 1,4 млн. км., відреставрували у Чернівцях, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Чернівецької міської ради. 

Як зазначається у повідомленні, капітальний ремонт Škoda 9Tr № 208, яким займалося Чернівецьке тролейбусне управління, тривав 5 місяців, та коштував 180 тисяч гривень.

Було повністю замінено електрообладнання, оновлено салон, відремонтовано каркас. В салоні встановлено монітор, де пасажири отримуватимуть інформацію українською і англійською мовами.

24 листопада 2017 року транспорт вийшов у тестовий рейс на тролейбусний маршрут № 2.

Нагадаємо, 28 липня, у с. Шаланки Виноградівського району на Закарпатті відбувся пілотний запуск першого в Україні туристичного потягу вузькоколійною залізницею.

Українські Національні Новини

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