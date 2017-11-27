В Черновцах отреставрировали 40-летний троллейбус

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79595 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70087 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77138 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118747 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115299 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144575 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107390 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108819 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113363 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Черновцах отреставрировали 40-летний троллейбус

В Черновцах отреставрировали 40-летний троллейбус

Киев  •  УНН

 • 11627 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ретро-троллейбус с пробегом 1,4 млн. км., реставрировали в Черновцах, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Черновецкого городского совета.

Как указывается в сообщении, капитальный ремонт Škoda 9Tr №208, которым занималось Черновецкое троллейбусное управление, длился 5 месяцев, и стоил 180 тысяч гривен. Было полностью заменено электрооборудование, обновлено салон, отремонтировано каркас. В салоне установлен монитор, где пассажиры будут получать информацию на украинском и английском языках.

24 ноября 2017 транспорт вышел в тестовый рейс на троллейбусный маршрут №2.

Напомним, 28 июля, в с. Шаланки Виноградовского района Закарпатья состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороги.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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