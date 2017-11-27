В Черновцах отреставрировали 40-летний троллейбус

Как указывается в сообщении, капитальный ремонт Škoda 9Tr №208, которым занималось Черновецкое троллейбусное управление, длился 5 месяцев, и стоил 180 тысяч гривен. Было полностью заменено электрооборудование, обновлено салон, отремонтировано каркас. В салоне установлен монитор, где пассажиры будут получать информацию на украинском и английском языках.

24 ноября 2017 транспорт вышел в тестовый рейс на троллейбусный маршрут №2.

Напомним, 28 июля, в с. Шаланки Виноградовского района Закарпатья состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороги.